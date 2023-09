Мъск вече е разследван заради Starlink и Украйна, серия пожари в Русия (ВИДЕО)

Разследването ще се проведе от Комисията по отбрана на Сената - горната камара на Конгреса в САЩ, съобщава Bloomberg.

Председателят на комисията Джак Рийд коментира, че докладите за използването на Starlink разкриват "сериозни проблеми с отговорността за националната сигурност и комисията активно преглежда този проблем от всички ъгли".

Според информацията, трима сенатори-демократи (единият от тях е Елизабет Уорън) са поискали от Пентагона официално данни дали Мъск има право да взема едностранно решение за спирането на Starlink и дали конкретно такава е била ситуацията що се отнася до действия на украинската армия през 2022 година.

"Нито Илон Мъск, нито който и да е частен субект или гражданин може да има последната дума, когато става въпрос за националната сигурност на САЩ", каза Рийд.

Междувременно в търговски център в Санкт Петербург избухна огромен пожар - на площ от 2000 квадратни метра. По предварителни данни няма пострадали, всички на мястото, където е избухнал огънят, са били евакуирани.

Това е пореден такъв случай в последните 24 часа в Руската федерация - преди това имаше новини за пожари в Ростов, в Самара, и дори в промишлена зона на руския гигант "Алмаз Антей".

It was already too long ago that a big fire happened. In Samara, Russia, a factory is on fire. pic.twitter.com/nX29575uCk