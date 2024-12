На 100 години почина бившият американски президент Джими Картър (СНИМКИ)

39-ят президент на САЩ и нобелов лауреат за мир Джими Картър е починал на 100-годишна възраст, предадоха световните агенции. Неправителствената организация „Картър Център“, основана от самия президент, съобщи, че той е починал в дома си в град Плейнс, щата Джорджия, където прекарва по-голямата част от живота си заедно със съпругата си Розалин, която почина миналия ноември.

„Нашия създател, бившият президент Джими Картър, почина този следобед в Плейнс, Джорджия“, написа лаконично центърът в публикация в социалната мрежа „Екс“.

„Баща ми беше герой, не само за мен, но и за всеки, който вярва в мира, човешките права и неегоистичната любов“, заяви Чип Картър, синът на 39-я президент на САЩ. „Моите братя, сестра и аз споделяхме с останалия свят тази обща вяра. Светът е нашето семейство, защото пътем той събираше хората заедно. Благодарим на всички, че почетоха неговата памет, продължавайки да изживяват тази споделена вяра“, допълни той, цитиран от Ройтерс.

Асошиейтед прес напомня, че демократът заемаше президентския пост между януари 1977 и януари 1981 г., след като победи предшественика си от Републиканската партия Джералд Форд на изборите през 1976 г. Четири години по-късно той беше решително победен от съперника си републиканец Роналд Рейгън, бивш актьор и губернатор на щата Калифорния.

