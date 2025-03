Над 300 000 без електричество след ледена буря (СНИМКИ и ВИДЕО)

Над 300 000 жители са без електричество след ледена буря през уикенда, съобщи компанията доставчик на електроенергия „Хидро Уан“, цитирана от Ройтерс. Засегнатите райони са в части от канадската провинция Онтарио.

От метеорологичната служба на Канада издадоха предупреждения за леден дъжд в Отава, части от Квебек и Онтарио. Опасността от валежи от сняг, преминаващи в леден дъжд, се очаква да бъде в сила до утре сутринта в някои райони.

„Прекъсването на тока основно се дължи на дървета или клони, натежали от ледения дъжд“, написа „Хидро Уан“ на уебсайта си и отбеляза, че съществува опасност от наводнения в централната част на Онтарио.

Над 350 000 потребители бяха засегнати днес следобед от прекъсвания на тока, като се очаква електроподаването да бъде възстановено до 1 април, предаде БТА, цитирани от "Meteo Balkans".

Енергийният доставчик „Алектра“ съобщи, че около 35 000 негови клиенти са без ток, основно в Бари – град, разположен северно от Торонто. „Напредъкът (по възобновяване на електроподаването) е бавен заради леда по жиците, но всички налични екипи работят“, се казва в изявление на компанията.

Град Орилия в провинция Онтарио обяви извънредно положение заради бурята, след като продължителните валежи от леден дъжд причиниха мащабни прекъсвания на електричеството, опасни условия по пътищата, паднали дървета и щети по обществена и частна инфраструктура.

#ONStorm #ONwx Ice Storm - Barrie, ON (March 30, 2025)



We’re starting to see devastating reports coming out of the hardest hit regions in Central Ontario from this ice storm.



Tree after tree taken down by the ice in the north end of Barrie.



Thank you to Adrienne for sharing… pic.twitter.com/7TU2sDRVZx