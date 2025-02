"Нима съм казвал подобно нещо?": Тръмп вече не си спомня, че нарече Зеленски "диктатор" (ВИДЕО)

"Нима съм казвал подобно нещо? Не мога да повярвам, че съм го казал." Така отговори американският президент Доналд Тръмп на въпрос дали все още смята украинския си колега Володимир Зеленски за "диктатор". Припомняме, че преди дни Тръмп обяви Зеленски именно за "диктатор без избори", вбесен от отказа на украинския държавен глава да подпише под натиск споразумението за редкоземните минерали в недрата на Украйна. Изявлението на Тръмп накара в следващите дни редица европейски лидери да реагират като му напомнят, че Зеленски е легитимен президент, избран в резултат на свободен изборен процес за разлика, примерно, от руския лидер Владимир Путин. Такива думи отправиха към Тръмп, например, френският президент Еманюел Макрон и Върховният представител на ЕС за външна политика Кая Калас.

- Do you still consider Zelensky a dictator?

- Did I say that? I can't believe I would say something like that. pic.twitter.com/ymd7S6m4ye