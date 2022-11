Нова атака: Екоактивисти се залепиха за творби на Анди Уорхол (ВИДЕО)

Според публикацията на вестник "Канбера таймс", екоактивистите се залепили за двете произведения, преди полицаите да успеят да ги спрат и да ги изведат от сградата на галерията. "Извършваме оглед на експонатите, за да оценим щетите, и работим с австралийската федерална полиция за разследване на инцидента", цитира изданието изявлението на галерията.

#Breaking: Climate protesters from the activist group Stop Fossil Fuel Subsidies have glued themselves to Andy Warhol's famous Campbell Soup Cans after graffitiing the work in a demonstration at Canberra's National Gallery of Australia | @stopffsubsidies @NatGalleryAus #auspol pic.twitter.com/kTFKmWAet7