Медведев говори за доставка на ядрено оръжие за Иран. Джей Ди Ванс: Този говори ли от името на Путин? (ВИДЕО)

"Не знам дали този говори от името на президента Путин". Така американският президент Джей Ди Ванс отговори на зам.-главния секретар на Съвета за сигурност на Руската федерация Дмитрий Медведев, който по-рано днес обяви в социалните мрежи, че имало държави, готови да доставят ядрено оръжие на Иран. Припомняме, че Медведев беше и президент на Русия, и премиер, като стана президент, за да не наруши Путин формално изискването на старата руска конституция за повече от два поредни мандата като руски държавен глава.

Джей Ди Ванс подчерта, че през последните месеци, в разговорите между САЩ и Русия станало ясно, че руснаците не искат Иран да се сдобие с ядрено оръжие. "Ако Иран има ядрено оръжие, ще е бедствие за всички", каза той.

В подобен тон американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че много държави, които сега публично заклеймяват САЩ за ракетната атака, зад кулисите всъщност изказват одобрение от американските действия. "Като си играеха игрички с Доналд Тръмп, те направиха голяма грешка и президентът действа миналата нощ. Мисля, че светът сега е в по-голяма безопасност, отколкото беше преди 24 часа", заяви Рубио, според когото единствените недоволни всъщност са хората от иранския управляващ режим. Рубио отрече и, че САЩ са във война с Иран.

US Secretary of State Rubio: A bunch of these countries putting out statements condemning us — privately, they all agree with us that this needed to be done. pic.twitter.com/tc2GVHGiAo

Руският външен министър Сергей Лавров пък се изказа в смисъл, че правото на самоотбрана не можело да се тълкува от всеки и нямал право всеки да си го прилага по свое усмотрение и обърна нещата към войната в Украйна и как Русия била заклеймявана като "агресор":

Lavrov stated that Israel has no right to "interpret the UN Charter on self-defense" as a license to decide on its own when to invoke that right. This comes from the mouth of someone who has been citing the UN Charter for four years straight to justify a treacherous attack on… pic.twitter.com/FW9FuqVVEg