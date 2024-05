Общото събрание на ООН подкрепи пълноправното членство на Палестина

Резолюцията получи 143 гласа „за“, 9 „против“ и 25 „въздържал се“. В нея се посочва, че палестинците трябва да бъдат приети в ООН и да им се предоставят някои допълнителни права като наблюдатели от септември 2024 г., предаде АФП, цитирана ог БГНЕС. Още: Разкриха масови гробове в Ивицата Газа: ООН призова за разследване

Общото събрание не може да осигури пълноправното членство на Палестина в организацията. Нужно е одобрението на Съвета за сигурност.

UN General Assembly determines that the State of Palestine is qualified and should be admitted as a member to the United Nations.



UNGA further recommends that the Security Council reconsider the matter.https://t.co/xWc4QO8ruV pic.twitter.com/6dEl4ps8pp