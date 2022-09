Опит за покушение срещу вицепрезидента на Аржентина (ВИДЕО)

Инцидентът е станал пред дома на Киршнер в Буенос Айрес, където през последните дни се събираха стотици протестиращи, за да я подкрепят. Киршнер е бивш президент на Аржентина и в момента срещу нея има дело за корупция, извършена докато е била държавен глава, пише БТА.

На излъчените по телевизията кадри се вижда как мъж насочва пистолет срещу Киршнер насред тълпата. Това става, когато Киршнер излиза от колата си и е заобиколена от свои привърженици. След като е посочен от събралите се хора, нападателят бил задържан от охраната на вицепрезидентката.

Местни медии съобщиха, че нападателят може да е бразилец. Не е ясно също дали оръжието е истинско. На видео в социалните мрежи се вижда как пистолетът почти опира до лицето на Киршнер.

Insane video out of Argentina—a man points what appears to be a gun at embattled Vice President Cristina Fernández de Kirchner amid political chaos over corruption case against her. More here: https://t.co/nxn1Wgds1l pic.twitter.com/23spEVbAaY