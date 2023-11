Откриха съмнителен куфар на мястото на взрива по границата на САЩ с Канада (ВИДЕО)

ABC отбелязва, че четири американско-канадски моста над река Ниагара са затворени като предпазна мярка. По-рано Fox News съобщи, че двама души са загинали при експлозия на автомобил на моста, а един граничар също е ранен в резултат на инцидента. ФБР на САЩ работи и по версията за терористична атака.

A powerful explosion occurred on the border between the United States and Canada



A car on its way to the United States exploded at a checkpoint. Due to the incident, the bridge over Niagara Falls was closed.



The explosion killed two people who were in the car. One border guard…