Взрив на кола на мост, свързващ САЩ и Канада, има съмнения за тероризъм (ВИДЕО)

Превозното средство се е движило с висока скорост, когато се е ударило в пропускателния пункт, запалило се е и се е взривило. При първоначалното претърсване не е намерено вторично взривно вещество или устройство, заявиха служители на органите на реда и отбелязаха, че това е предварителна информация.

„Мостът Rainbow Bridge, който свързва САЩ и Канада край Ниагарския водопад, е затворен и от двете страни заради катастрофа", пък съобщава NITTEC. Мостът се намира над дефилето на река Ниагара. Той свързва градовете Ниагара Фолс, Ню Йорк, САЩ (на изток), и Ниагара Фолс, Онтарио, Канада (на запад).

​Според говорител на кметството на Ниагара Фолс автомобил е опитвал да влезе от американската страна на границата. След инцидента всички четири гранични пункта между САЩ и Канада в западната част на щата Ню Йорк са затворени.

