Папата: Аржентина има първата си светица (ВИДЕО)

Тя беше канонизирана от папа Фрнциск канонизира, който е аржентинец, в неделя сутринта на литургия в базиликата Свети Петър.

Мария Антония де Сан Хосе де Пас и Фигероа, известна в собствената си страна и от милиони вярващи по света като „Мама Антула“, е живяла в Аржентина през 18 век.

По това време йезуитският орден е изгонен от Аржентина, но Мария Антония, си поставя за мисия да разпространи игнатианската – т.е. йезуитската духовност в цялата страна.

Argentina has its first female saint: Pope Francis canonises "Mama Antula" in a ceremony in St Peter's Basilica.https://t.co/J6VgOmCfS9 pic.twitter.com/MLwFY9iLSu