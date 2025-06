Тръмп към CNN и MSNBC: "Боклуци, всичко ви е фалшиви новини" (ВИДЕО)

Ден, изпълнен с ругатни за Доналд Тръмп. След като американският президент използва нецензурни думи срещу Израел и Иран, защото "не знаят какво правят" и нарушават предложеното от него "споразумение" за примирие, той избухна и срещу едни от най-известните американски телевизии. Причината - разпространявали лъжи, които подкопавали армията на САЩ, а също поставяли под въпрос унищожаването на иранската ядрена програма.

„Пилотите ни свършиха невероятна работа. Фалшивите новини – особено тези на CNN,.. Те казват: „Добре, съгласяваме се, че е унищожена (ядрената програма – бел. ред.), но не изцяло унищожена". Те нараняват едни страхотни пилоти, които рискуват животите си. CNN са боклуци. Същото се отнася за MSNBC. Честно казано, телевизионните мрежи не са много по-добри. Всичко е фалшиви новини. Те не трябваше да правят това. Пилотите поразиха целите си, мишените им бяха обезличени. Те не действат срещу пилотите, а действат срещу мен“, каза Тръмп.

📺President Trump Calls CNN and MSNBC “Scum” Over Iran Strike Coverage



Trump lashed out at CNN and MSNBC, accusing them of spreading lies and undermining the U.S. military after they questioned the reported destruction of Iran’s nuclear facility.



“CNN is scum and so is MSDNC.… https://t.co/lSdeB9DQSG pic.twitter.com/ar2vZidPPL