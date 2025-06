Тръмп отговори на Медведев за ядреното оръжие, напомни за ядрените подводници на САЩ и "Томахоук"

"Дали чух правилно, че бившия президент Медведев от Русия подхвърля небрежно "думата с я" (Ядрена!) и да казва, че той и други държави ще доставят ядрени бойни глави на Иран? Наистина ли каза това или е само плод на въображението ми? Ако е казал това и ако се потвърди, моля, уведомете ме ВЕДНАГА". Това написа в социалната си мрежа Truth Social американският президент Доналд Тръмп, но цяло денонощие и половина след изцепката на Дмитрий Медведев.

Преди Тръмп да се заеме лично с бившия руски президент и премиер, а сега зам.-главен секретар на Съвета за сигурност на Руската федерация, американският вицепрезидент Джей Ди Ванс направи същото. Ванс буквално се подигра на Медведев, питайки кой беше този - Още: Медведев говори за доставка на ядрено оръжие за Иран. Джей Ди Ванс: Този говори ли от името на Путин? (ВИДЕО)

Тръмп добави следното: "Думата с я" не трябва да се третира толкова небрежно. Предполагам, че това е причината Путин да е "ШЕФЪТ". Между другото, ако някой мисли, че нашият "хардуер" беше страхотен през почивните дни, най-силното и най-доброто оборудване, което имаме, с 20 години напред в сравнение с този пакет, са нашите ядрени подводници. Те са най-мощните и смъртоносни оръжия, създавани някога, и изстреляха 30 ракети "Томахоук" - всичките 30 достигнаха идеално целта си. Така че, в допълнение към нашите страхотни пилоти-изтребители, благодарим и на капитана и екипажа!"

