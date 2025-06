Иран потвърди: Израел е убил ръководители на звена в Революционната гвардия (СНИМКИ)

Иран потвърди смъртта на още двама висши военни служители в резултат на израелските атаки срещу Техеран в понеделник, 23 юни. Алиреза Лотфи, който е бил заместник-началник на разузнаването в иранската полиция, е бил ликвидиран при въздушен удар. Отделно от това Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) обяви смъртта на Мохамад Юсефванд - ръководител на отдела за разузнавателна защита на паравоенните сили "Басидж", които действат под ръководството на Революционната гвардия.

