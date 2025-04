Пасторът на Тръмп: Видях руските зверства. Подкрепата за Украйна е "Америка на първо място" (ВИДЕО)

Пастор Марк Бърнс - личният духовен съветник на американския президент Доналд Тръмп, заяви, че подкрепата на САЩ за Украйна сега би трябвало да олицетворява девиза на републиканеца „Америка на първо място“. Някога изповедникът на държавния глава се противопоставяше на американската помощ - докато не посети Буча, Ирпен и Бородянка и не видя от първо лице ужаса, причинен от руския агресор.

„Когато бях на терен и разговарях с тези хора, и щом видях зверствата, извършени от руснаците, политиката отива на заден план", призна Бърнс.

🇺🇸 Pastor Mark Burns, Trump’s spiritual advisor, says supporting Ukraine is now “America First.” He once opposed U.S. aid—until visiting Kyiv, Bucha, and seeing the horrors firsthand.



