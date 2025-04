Личният пастор на Тръмп към американците: Не ме интересува, че не харесвате Зеленски, в Украйна умират хора (ВИДЕО)

Личният изповедник на американския президент Доналд Тръмп - пастор Марк Бърнс, направи изявление след посещението си в Украйна, където бе по покана на главния равин на страната Моша Азман. Преди два дни Бърнс посети киевските предградия Буча, Ирпен и Бородянка, където в началото на войната през 2022 г. руските окупатори извършиха редица военни престъпления срещу мирни украински граждани. В публикация в социалната мрежа Х от 31 март духовникът споделя впечатления и подчертава някои основни моменти като добавя и видео от визитата си. Личният пастор на Тръмп посети Буча и Ирпен (СНИМКИ)

Обръщайки се към американската общественост, пасторът дебело подчертава, че независимо от политическите си убеждения и пристрастия, привържениците и на демократите, и на републиканците би трябвало да оставят на заден план различията си, давайки си сметка, че всички те трябва да бъдат загърбени, когато става въпрос за война, в която ежедневно биват избивани мирни хора. "Войната в Украйна е нещо много повече от демократи и републиканци, от леви или десни. Може да не харесвате Тръмп или Зеленски, но там умират истински хора", пише пастор Бърнс.

И изброява само някои факти:

"20 000 деца са отвлечени и откраднати в Русия.

300 жени са били наскоро изнасилени, както съобщават религиозни водачи на различни религии.

700 религиозни сгради са унищожени умишлено, защото те често са единственият източник на надежда за украинския народ.

Невинни цивилни са застреляни в тила с ръце, вързани на гърба."

"Когато виждам снимки на мъртви тела - деца и възрастни хора - или чувам от първа ръка как ръцете на пастори са били вързани на гърба им, принудени да коленичат и застреляни в главите, или как млади войници, взели оръжие в ръце, са били разкъсани от атакуващи дронове и как те благодарят на президента Тръмп и молят за още муниции, за да защитят домовете си, младите си съпруги и децата си, не ме интересува дали харесвате Зеленски и че отказвате да давате още пари за Украйна."

The war in Ukraine is bigger than Democrats or Republicans, the Left or the Right. Whether you dislike President Trump or President Zelensky, real people are dying here.



20,000 children have been kidnapped and stolen to Russia. 300 women were recently raped, as reported by… pic.twitter.com/hTnlKIGLhK