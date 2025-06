Подигравки за честит ден на знамето на САЩ: С две руски знамена в профила в "Х" на американското министерство на отбраната

"Честит ден на знамето на САЩ! Нека почитаме емблемата на нашата нация и звездите и ивиците, които ни обединяват. Докато показваме знамето на нашата нация и разсъждаваме върху ценностите, които то представлява, нека празнуваме свободата, смелостта и устойчивостта, които правят страната ни велика". Това приветствие се появи в официалния профил в социалната мрежа "Х" на американското министерство на отбраната.

Нищо лошо - само че изображението включва не просто американското знаме, а и руското. При това, на картинката руското знаме се вижда два пъти. А подигравките под публикацията са жестоки - от сорта на "защо не ползвахте директно и руския герб":

Happy Flag Day! 🇺🇸



Let us honor the emblem of our nation and the stars and stripes that unite us all. As we display our nations flag and reflect on the values it represents, let’s celebrate the freedom, courage and resilience that makes our country great. pic.twitter.com/nivJsGH5cQ