Пожар погълна 7-етажна сграда в Ню Йорк

Вследствие на пожара един човек загина, а най-малко 41 души, включително десетки пожарникари, бяха ранени. Това се случи рано в сряда.

"Когато пожарникарите пристигнаха, откриха пламъци, изстрелващи прозорците на апартамент на първия етаж", каза Джоузеф Ситроун, заместник-шеф на пожарникарите.

One person is dead, and at least 41 people including dozens of firefighters were injured after a fire devoured a 7-story New York apartment building early Wednesday, fire officials said. https://t.co/O4gEOXtQe1