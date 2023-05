Пожар в хостел в Нова Зеландия, има загинали (ВИДЕО)

52 човека са били спасени от четириетажната сграда. Шестима от тях са били настанени в болница, а 15 са получили медицинска помощ на място.

До момента е потвърдена гибелта на шестима души. Има още хора в неизвестност. Полицията смята, че броят на жертвите ще бъде под 10.

"Това е най-лошият ни кошмар. По-лошо не може да стане", каза началникът на пожарната в Уелингтън Ник Паят.

"Това е пълна трагедия. Ситуацията е ужасна", додаде премиерът Крис Хипкинс, пише БТА.

Причината за трагедията за момента не е установена.

Хостелът предлагал 92 стаи.

A deadly fire has ripped through a hostel in Wellington, New Zealand, killing at least six occupants.



As many as 90 people were inside when the fire broke out, with 19 people still unaccounted for. #9News pic.twitter.com/8esp0iLFVJ