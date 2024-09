Поне се чуйте!: Кремълски журналист моли Зеленски да се обади на Путин (ВИДЕО)

Руски журналист успя да стигне доста близо до украинския президент Володимир Зеленски в кулоарите на срещата на ООН в Ню Йорк и отчаяно зададе няколко пъти въпроса си защо лидерът на Украйна не се обажда по телефона на Путин.

"Защо не искате преговори с Русия? Обяснете. Какъв е проблемът да си поговорите, да се чуете?", пита кореспондентът на държавната телевизия "Россия 1".

Зеленски, заобиколен от охраната си, дори не обръща глава към руския журналист.

Russian "journalists" speaking to Mr. Zelenskyy after he was speaking at the UN General Assembly today.

Demanding an answer to why Ukraine won't talk peace with the terrorist shithole called Russia 🤬

I won't write what I think should have happened to them right after. pic.twitter.com/oJmSzInFA6