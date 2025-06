На път към Хага: Тръмп се изказа за член 5 от Северноатлантическия договор (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп не даде категоричен отговор на въпроса дали Вашингтон ще спази ангажиментите за колективна отбрана в договора за НАТО, предадоха световните агенции. На път към Хага, където се провежда срещата на върха на НАТО, той беше запитан от репортери дали все още е ангажиран с лен 5 от Северноатлантическия договор. "Зависи към коя дефиниция се придържате", отговори той. "Има много дефиниции на член пети. Знаете го, нали? Но съм ангажиран да бъда приятел на европейските лидери", добави Тръмп.

Помолен по-късно да уточни какво е имал предвид, той отговори, че е "ангажиран със спасяването на животи и със живота и сигурността", но добави, че не иска да коментира, понеже по думите му това не е тема, която е сериозно да обсъжда по време на пътуване със самолет. Още: Тръмп към CNN и MSNBC: "Боклуци, всичко ви е фалшиви новини" (ВИДЕО)

Този негов нееднозначен отговор пред журналистите на борда на президентския самолет "Еър Форс 1" по време на пътуването до Нидерландия може да е предвестник за предстояща нова противоречива изява на президента републиканец в рамките на форума на организация, която той толкова често е осмивал, отбелязват агенциите.

Припомняме, че чл. 5 от договора за НАТО се отнася до принципа на колективната отбрана в алианса. Тоест, ако една страна от Северноатлантическия пакт бъде нападната, тогава всички останали членове са задължени да ѝ се притекат на помощ.

— Journalist: Are you still committed to Article 5 of the NATO Charter?

— Trump: “Depends on your definition.”



😀Just a reminder: Article 5 of the North Atlantic Treaty is the core principle of collective defense. An attack on one NATO member is considered an attack on the… https://t.co/2byXEl6wDL pic.twitter.com/pYws741bvR