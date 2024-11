Преди Деня на благодарността: Байдън помилва пуйките Пийч и Блосъм (СНИМКА)

Всяка година две пуйки с късмет успяват да избягат от масата за вечеря на Деня на благодарността в САЩ. Това става с помилване от президента Джо Байдън.

17-седмичните пуйки Пийч и Блосъм са израснали във ферма в Нортфийлд, Минесота.

След церемонията по помилването в Белия дом Пийч и Блосъм ще се върнат в Минесота.

This year's National Thanksgiving Turkeys, Peach and Blossom, at the Willard Hotel in Washington a day ahead of their formal pardon by President Joe Biden.