Президентът на Панама към Тръмп: Лъжете, каналът ще продължи да е панамски! (ВИДЕО)

Президентът на Панама Хосе Раул Мулино контрира американския си колега Доналд Тръмп, след като държавният глава на САЩ заяви, че администрацията му ще си „връща“ Панамския канал. Това е нещо, което републиканецът повтаря от месеци насам, като в годишната си реч пред Конгреса, наречена "За състоянието на съюза", заяви: "Превземаме Панамския канал. Не сме го дали на китайците, дали сме го на Панама и ще си го вземем обратно".

Посочи още, че администрацията му вече действала по въпроса. Добави и че "десетки хиляди" американци загинали при строежа на съоръжението.

"За пореден път президентът Тръмп лъже. Панамският канал не е в процес на възстановяване и това със сигурност не е задачата, която дори е била обсъждана в разговорите ни с министър Рубио (държавния секретар на САЩ, бел. ред.) или някой друг. От името на Панама и всички панамци отхвърлям това ново посегателство срещу истината и достойнството ни като нация", написа той в профила си в X.

Думите му идват на фона на новината, че инвестиционна група (Global Infrastructure Partners), зад която стои много популярният и могъщ американски фонд Black Rock, е договорила сделка за две пристанища в Панама. BlackRock ще купи пристанищата, които се намират в двата края на Панамския канал, и над 40 други, като инфраструктурата се продава от хонконгския конгломерат CK Hutchison. Стойността на бъдещата сделка е около 19 милиарда долара.

"Сътрудничеството между нашите правителства изисква ясни договорености по въпроси от взаимен интерес, както вече беше направено. То няма нищо общо с „възстановяването на канала“ или с накърняването на националния ни суверенитет. Каналът е панамски и ще продължи да бъде панамски!", категоричен е Мулино.

Междувременно конгресменката Жасмин Крокет от Демократическата партия избухна срещу Тръмп: „Дори не знам защо сме във война с Гренландия. Ние сме във война с Гренландия, Канада и Мексико но сме влюбени в Путин. Чакайте... пропуснали ли сме нещо?".

