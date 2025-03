Китай: Ако САЩ искат война, готови сме да се бием докрай

"Ако войната е това, което САЩ искат, било то митническа война, търговска война или друг вид война, ние сме готови да се бием докрай". Това съобщение дословно се появи в официалния профил в социалната мрежа "Х" на китайското посолство в САЩ. Съобщението дойде само час след края на речта "За състоянието на Съюза" на американския президент Доналд Тръмп, в която той пак засегна въпроса с фентанила в Съединените щати и намеси Китай: "Америка се завърна": Тръмп не отговори конкретно на Зеленски за мира (ВИДЕО)

Припомняме, че Тръмп вече публично обяви 10% мита за целия китайски внос в САЩ, като свърза това с вноса на фентанил в САЩ през Канада и Мексико. Това предизвика реакция от страна на Китай в смисъл американският президент да проверява какво говори.

If the U.S. truly wants to solve the #fentanyl issue, then the right thing to do is to consult with China by treating each other as equals.



If war is what the U.S. wants, be it a tariff war, a trade war or any other type of war, we’re ready to fight till the end. https://t.co/crPhO02fFE