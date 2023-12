Продължаваме да подкрепяме Израел: Байдън даде прием по повод еврейския празник Ханука (ВИДЕО)

ОЩЕ: Байдън: Освобождаването на заложниците в Газа е само началото



Приемът се състоя в Източната зала на Белия дом, предаде Асошиейтед прес. Там бяха поканени близо 800 гости. Пред тях Байдън обеща, че САЩ ще продължат да подкрепят Израел във войната му с "Хамас" и същевременно заяви, че "нарастването на антисемитизма по света е отвратително".

President Joe Biden is hosting a White House reception Monday evening to mark Hanukkah, celebrating the festival of lights as he has continued to denounce rising antisemitism in the U.S. and abroad amid the Israel-Hamas war. https://t.co/wJkF441lRg