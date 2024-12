Простреляха фатално директора на един от най-големите здравни застрахователи в САЩ (ВИДЕО)

Изпълнителният директор на една от най-големите компании за здравно застраховане в САЩ UnitedHealthcare - Брайън Томпсън - е бил прострелян в центъра на Манхатън – най-известния и скъп квартал на Ню Йорк, на 4 декември.

В полицейския доклад се казва, че 50-годишният Томпсън е бил прострелян в гръдния кош малко след 6:45 ч. местно време в сряда на "Шесто авеню 1335" - адресът на нюйоркския хотел „Хилтън Мидтаун“. Той е откаран в болница в критично състояние. Впоследствие е починал.

Полицаите все още издирват стрелеца, който е избягал по "Шесто авеню". Бил е облечен с яке в кремав цвят, черна маска на лицето и е носел сива раница.

