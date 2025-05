Разцепление: Законопроект на Тръмп затрива цялата ми работа, твърди Мъск

Илон Мъск разкритикува една от новите политики на Доналд Тръмп, като по този начин показа разцепление с позициите на американския президент, на когото помогна да спечели изборите през 2024 г. Миналата седмица Камарата на представителите - долната камара на Конгреса на САЩ - прие "голям, красив законопроект", по думите на републиканеца. Той включва данъчни облекчения за трилиони долари и обещание за увеличаване на разходите за отбрана. Сега проектът ще бъде изпратен в Сената - горната камара.

Технологичният милиардер обаче заяви пред CBS News, че е "разочарован" от плана, който според него подкопава работата, която е свършил начело на Департамента за правителствена ефективност (DOGE). Мъск беше назначен на новия пост в администрацията и му бе възложена задача да ореже разходите. Така той прекрати средствата за чуждестранна помощ на САЩ наред с други проекти, преди да обяви, че ще се оттегли.

"Честно казано, бях разочарован, когато видях огромния законопроект за разходите", каза Мъск в интервюто за CBS Sunday Morning.

По-нататък той твърди, че планът на Тръмп "увеличава бюджетния дефицит".

Смята се, че законодателството може да увеличи дефицита - т.е. разликата между разходите на правителството на САЩ и приходите, които то получава - с около 600 млрд. долара през следващата финансова година.

