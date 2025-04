Разкриха нов чат с теч на информация от военния министър на САЩ

Разкриха нов чат на министърa на отбраната на Съединените щати Пийт Хегсет в приложението Сигнал с информация за въздушните удари на Вашингтон срещу Йемен на 15 март, пише вестник "Ню Йорк Таймс". В него са участвали десетина души, сред които и съпругата му, брат му и личният му адвокат.

Това е вторият случай, в който Хегсет е обвинен в споделяне на чувствителна военна информация в чат с неоторизирани хора, след като миналия месец списание "Атлантик" разкри, че неговият главен редактор Джефри Голдбърг по невнимание е бил включен в чат, в който служители на американското правителство, включително Хегсет и съветникът по националната сигурност Майк Уолц, са обсъждали още предстоящите тогава удари.

Детайлите

Според материала на The New York Times, информацията, която Хегсет е споделил в чата на Signal, включва разписанията на полети на F/A-18 Hornets, които обстрелват хутите в Йемен – по същество същите планове за атака, които той сподели в друг чат на Signal, в който влезе и главния редактор на The Atlantic. В настоящия случай е ясно - жената на Хегсет Дженифър няма достъп до секретна информация, поне не и официално. Тя е бивш продуцент във Fox News - най-близката до Доналд Тръмп и републиканците мейнстрийм телевизия. Чатът включва и двама старши съветници на Хегсет – Дан Колдуел и Дарин Селник – които бяха обвинени в изтичане на секретна информация миналата седмица и бяха уволнени.

За разлика от случая с The Atlantic и Голдбърг обаче, Хегсет е администратор на новия чат - в предишния случай администратор беше Майк Уолц, съветникът по национална сигурност на Белия дом. На всичкото отгоре, чатът е отпреди Хегсет да стане министър на отбраната на САЩ. И Хегсет говори за секретни американски военни планове почти по същото време в своя чат, по което говори и в чата, администриран от Уолц, сочат източниците на The New York Times.

На Великден друг бивш служител на американското министерство на отбраната Джон Улиът, който напусна работата си миналата седмица, каза в есе за Politico, че Пентагонът "е в хаос под ръководството на Хегсет" и предложи на Тръмп да го отстрани. "Всеки ден, в който той остава на работата си, е още един ден, в който животът на нашите войници е застрашен от неговата изключителна глупост", каза и сенатор Тами Дъкуърт, демократ от Илинойс.

Американската армия продължава операцията си срещу хутите в Йемен, пише БНТ. А за сегашния чат първата реакция е, че Хегсет не е нарушил каквито и да е правила относно секретна информация - това казва Шон Парнел, главният говорител на Пентагона.

Най-малко 12 души са загинали, а повече от 30 са ранени при въздушни удари срещу столицата Сана, съобщи рано тази сутрин ръководеното от хутите министерство на здравеопазването.

