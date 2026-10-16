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Рейтингът на Тръмп на рекордно ниско ниво, проучване дава предимство на демократите преди междинния вот

16 октомври 2026, 1:16 часа 4864 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Рейтингът на Тръмп на рекордно ниско ниво, проучване дава предимство на демократите преди междинния вот

Ново проучване на Fox News установи, че корупцията в правителството на САЩ е най-голямото притеснение за гласоподавателите. Според данните, 60% са изключително разтревожени от този въпрос, 58 на сто са притеснени от инфлацията, а всеки втори - от цените на бензина.

Гласоподавателите имат повече доверие в демократите пред републиканците да се справят с корупцията в правителството с преднина от 10 точки, сочи още проучването. Притеснението е особено силно сред демократите - 72%, в сравнение с 47 на сто от републиканците. Проучването също така установи, че рейтингът на одобрение на Тръмп е паднал до рекордно ниско ниво от 36%, докато демократите водят пред реубликанците с 54% спрямо 45% преди междинните избори през ноември.

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Доналд Тръмп Корупция САЩ междинни избори в САЩ
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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