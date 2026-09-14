Демократите в Камарата на представителите, долната камара на Конгреса в САЩ, с нетърпение се готвят да упражнят власт, която все още не притежават. Като фаворити за възвръщане на мнозинството на междинните избори през ноември - вниманието на демократите се насочва към изготвянето на програма за отчетност, която да постави президента Доналд Тръмп, неговата администрация и семейството му под строг контрол през следващата година.

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Демократите трябва да спечелят само няколко места, за да вземат контрола над Камарата на представителите на междинните избори, а републиканците са все по-загрижени за запазването на контрола си над камарата. В момента балансът там е 219 на 212 за Републиканската партия, като има и 4 свободни места (общо 435).

От The Washington Post са разговаряли с десетки конгресмени от Демократическата партия и техни сътрудници, които са готови да поемат ръководството на комисиите, ако партията си върне контрола над Камарата на представителите. Те казват, че подготвят мащабни разследвания на нарастващото богатство на Тръмп по време на мандата му, преустройството на федералното правителство и преследването на политическите му врагове. През последните седмици сътрудниците са се свързали с външни групи, за да получат насоки как да провеждат ефективни разследвания.

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„Има толкова много корупция и измами, че ще е необходима цялата Камара от страна на демократите, за да се проведат разследванията по подходящ начин. Всички обсъждаме това“, посочва конгресменът Робърт Гарсия (демократ от Калифорния), който вероятно ще ръководи разследванията като председател на Комисията по надзор в камарата, ако тя е контролирана от демократите.

В същото време някои демократи, които са били в Конгреса по време на първия мандат на Тръмп, предупреждават колегите си да не дават прекалено големи обещания за това, което могат да постигнат разследванията им.

В изявление Белият дом отхвърли усилията на демократите. Междувременно служители там обмислят стратегии как да блокират разследванията, ако демократите спечелят мнозинство. „Демократите нямат програма за подобряване на живота на американския народ, а само планове да пречат и без основание да атакуват програмата на президента Тръмп, основана на здравия разум“, гласи изявление на говорителката на Белия дом Оливия Уелс.

Медията обобщава приоритетите на Демократическата партия, които се очертават в момента:

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Забогатяването на семейство Тръмп

Демократите подготвят почвата за разследвания относно това как Тръмп и семейството му забогатяват, докато той е на поста.

Комисията на Гарсия стартира система за проследяване на печалбите на семейството от криптовалути и чуждестранни сделки, като изчислява, че Тръмп е прибрал 2,25 милиарда долара от чуждестранни плащания през първата година от втория си мандат.

Междувременно конгресменът Джейми Раскин (демократ от Мериленд), който ще играе ключова роля в разследванията като председател на Съдебната комисия при евентуално демократическо мнозинство, е поискал повече информация за инвестициите на 1789 Capital и American Ventures – компании за рисков капитал, свързани с Доналд Тръмп-младши и Ерик Тръмп (синове на президента). Разследването на Раскин ще проучи компаниите, в които са инвестирали синовете на Тръмп и които са получили държавни поръчки или благоприятни условия от администрацията.

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Сред другите цели на демократите са:

споразумението на Тръмп с данъчната служба (IRS), което предпазва семейството му и бизнеса му от бъдещи ревизии;

неговата платформа в социалните мрежи Truth Social, която продава бърз достъп до публикациите му;

бизнес сделките на зет му Джаред Къшнър.

Снимка: Getty Images

Благосклонно отношение към поддръжниците на Тръмп

Демократите остро критикуваха Тръмп за това, че е използвал правомощията си за помилване, за да помилва осъдени измамници, които са дарявали средства за неговите предизборни кампании или които поддържат тесни връзки с политическия му кръг. Много от тези помилвани измамници бяха освободени от задължението да изплатят обезщетения на жертвите си.

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Един от случаите, които демократите посочват за преразглеждане, е този на директора на дом за възрастни хора Джоузеф Шварц, който миналата година похарчи близо 1 милион долара за лобиране за помилване, което Тръмп му предостави 7 месеца след като Шварц беше осъден за измама на правителството в размер на 38 милиона долара.

Конгресменът Джаред Хъфман (Калифорния), водещ представител на Демократическата партия в Комисията по природни ресурси на Камарата на представителите, е насочил вниманието си към сделки в минното дело и енергетиката, от които са се облагодетелствали поддръжниците на Тръмп. Администрацията на президента наскоро предложи споразумение в размер на 1,2 милиарда долара на германска енергийна компания, за да се откаже тя от концесиите си за офшорни вятърни паркове. Сделката изисква фирмата да реинвестира по-голямата част от тези средства в проект за втечнен природен газ в Луизиана, собственост на дарител на Тръмп.

„Тръмп използва средствата от споразумението като фонд за подкупи“, казва Хъфман. „Това е ярък пример за злоупотреба с доверието и пълно разхищение на парите на данъкоплатците".

Други цели на демократите включват всеобщото помилване от Тръмп на участниците в нападението срещу Капитолия на 6 януари 2021 г., както и регулаторните мерки за възобновяване на експлоатацията на нефтопровод в Южна Калифорния, който е извън употреба след голям разлив преди повече от десетилетие.

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Строителни проекти

През втория си мандат Тръмп насочи голяма част от вниманието си към обновяването на Белия дом, облагородяването на Вашингтон, окръг Колумбия, и изграждането на нови паметници.

Демократите ще се заемат с проекти като проваления ремонт на „Отразяващия басейн“, поемането на контрола над „Кенеди Център“ и балната зала в Белия дом, която Тръмп побърза да построи, без да потърси одобрение.

Прилагане на имиграционното законодателство

През последния предизборен цикъл кампанията на Тръмп насочи критиките си към начина, по който демократите се справят с имиграцията. Американската общественост обаче е разочарована от агресивните тактики на администрацията на самия републиканец за прилагане на закона, особено след операцията в Минеаполис по-рано тази година, която доведе до смъртта на двама американски граждани: Световни звезди въстанаха срещу убийствата, дело на имиграционните служби на САЩ.

Сега демократите насочват вниманието си към тактиките на Тръмп, като изтъкват обвиненията за неправомерни действия срещу имиграционни служители, задържането на законни жители и граждани, нарастващия брой на смъртните случаи в центровете за имиграционно задържане, разполагането на Националната гвардия в либерални градове, както и предполагаемите злоупотреби с разходи и договори от страна на тогавашната министърка на вътрешната сигурност Кристи Ноем.

Преобразуване на федералното правителство

Докато Тръмп преобразува федералното правителство, за да осъществи своята програма, демократите алармират за разрушаването на дългогодишни институции и механизми за контрол върху президентската власт. Комисиите, които осъществяват надзор над конкретни агенции, биха могли да проучат дали служби като програмата за студентски заеми в Министерството на образованието или службата за безопасност на работното място в Министерството на труда изпълняват задълженията си, възложени им от Конгреса.

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Снимка: Getty Images

Конгресменът Джим Хаймс (Кънектикът), водещият представител на Демократическата партия в Комисията по разузнаване на Камарата на представителите, казва, че е имало чистка сред служителите на разузнавателните служби, които са опровергали президента, включително авторите на оценка, която опровергава аргументите на Тръмп за депортирането на предполагаеми членове на венецуелски банди без надлежен съдебен процес. И още - служители зад доклад, който установи ограничени щети от американските военни удари по ирански ядрени обекти миналата година.

„Ще разгледам всеки отделен случай на някои от тези хора, които са загубили работата си“, кани се Хаймс.

Други цели на демократите включват:

масовите уволнения в Службата за митнически и граничен контрол на САЩ;

разпускането на Агенцията на САЩ за международно развитие и ликвидирането на Министерството на образованието;

усилията за съкращаване на графика за детските ваксинации;

задържането на средства, които не са одобрени от Конгреса.

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Съдебни преследвания срещу политическите врагове на Тръмп

Демократите искат да разследват съдебни преследвания, които считат за политически мотивирани, включително тези, насочени срещу бившия директор на ФБР Джеймс Коми, генералния прокурор на Ню Йорк Летисия Джеймс и демократичните законодатели, които през ноември публикуваха видео, в което казваха на военния персонал, че може да откаже да изпълни незаконни заповеди.

Тръмп се оплака от политическо преследване и се опита да създаде фонд от 1,8 милиарда долара за жертвите на „използването на държавната власт като оръжие“, който се провали това лято. Тогава дори някои републиканци се възпротивиха на възможността да се изплащат обезщетения на лица, осъдени за нападението срещу Капитолия на 6 януари 2021 г. Демократите също са решени да се върнат към тази изключително непопулярна сред обществото история.

Кампании за институционален натиск

Демократите са възмутени от начина, по който Тръмп е използвал регулаторната власт на федералното правителство, за да окаже натиск върху адвокатски кантори, университети и корпорации да променят политиките си, както и от факта, че много от тези институции са се поддали на този натиск. Те може да се опитат да привлекат под отговорност:

ръководителите на адвокатски кантори, които прекратиха програмите за разнообразие, равнопоставеност и приобщаване, за да избегнат санкции;

мениджъри от Apple и Google, които се съгласиха да премахнат от платформите си приложения за проследяване на имиграционния контрол;

медийния собственик Дейвид Елисън, за когото твърдят, че е насочил новинарското отразяване на CBS вдясно, за да си осигури федерално одобрение за покупката на Paramount.

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Apple и Google заявиха, че са реагирали на рискове за сигурността, причинени от приложенията. Елисън защити сделката с Paramount като изгодна за аудиторията и заяви, че обвиненията в пристрастност на CBS са неверни.

Външни работи: Уиткоф и Къшнър под прицел

Близкият съветник на Тръмп Стив Уиткоф и зетят на президента Джаред Къшнър са водещи преговарящи за мир с държави като Иран, Израел, Русия и Украйна, дори без официално да се присъединят към администрацията му.

Конгресменът Грегъри Мийкс (Ню Йорк), най-високопоставеният демократ в Комисията по външни работи на Камарата на представителите, казва, че иска да проучи как Тръмп е отстранил традиционните правителствени експерти в сферата на глобалните преговори и вместо това е изпратил на дипломатически мисии частни лица - някои от които с потенциален конфликт на интереси. Той посочва като потенциална цел за разследване сделка, при която инвеститори, свързани с Обединените арабски емирства (ОАЕ), са придобили дял на стойност 500 милиона долара в криптокомпания, ръководена от синовете на Тръмп и Уиткоф, дни преди встъпването в длъжност на Доналд Тръмп миналата година.

„Всичко е дело на Стив Уиткоф и Къшнър. И така, кой друг освен тях е замесен? Каква роля играе Държавният департамент в това?", пита Мийкс, цитиран от The Washington Post.

Говорителката на Белия дом Анна Кели заяви, че Уиткоф се е оттеглил от криптопредприятието си и че личните бизнес дейности на него и Къшнър не са свързани с дипломатическите им ангажименти. „И специалният пратеник Уиткоф, и г-н Къшнър са опитни преговарящи, които през изминалата година са направили повече за напредъка на американските интереси, отколкото тези обсебени от Тръмп демократи са постигнали през цялата си кариера“, заяви Кели.

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Други цели на демократите включват:

„Съвета за мир“ – многонационалната група, чиято цел е да сложи край на конфликтите по света, в която бившият премиер Росен Желязков присъедини и България със скандал , но включването ни така и не беше ратифицирано от Народното събрание;

, но включването ни така и не беше ратифицирано от Народното събрание; новия президентски самолет, подарен от Катар;

митата и търговските споразумения;

войната с Иран;

военната интервенция и ударите срещу предполагаеми кораби за трафик на наркотици във Венецуела;

възстановяването на Ивицата Газа.

Досиетата "Епстийн"

Снимка: Getty Images

Демократите превърнаха покойния финансист и сексуален престъпник Джефри Епстийн в политическо оръжие срещу Тръмп. Миналата година, когато президентът се отметна от предизборното си обещание да оповести документите от старо федерално разследване на престъпленията на осъдения престъпник, демократите обвиниха Тръмп в прикриване на фактите и след това поведоха кампания, която го принуди все пак да направи документите публично достояние. Те продължиха да натискат, докато администрацията му се мъчеше да оповести бързо документите.

Сега демократите планират нови изслушвания, за да поддържат скандала в общественото съзнание, ако си върнат контрола над долната камара. Призоваването на бивши сътрудници да свидетелстват за това как Епстийн е успявал да се измъкне с мрежата си за сексуален трафик толкова дълго време, би позволило на демократите да продължат да отправят инсинуации по адрес на Тръмп. Президентът и Епстийн са имали дългогодишно приятелство, преди да се скарат в началото на века. Властите не са обвинили Тръмп в участие в престъпната дейност на Епстийн.

Възможни препятствия за демократите

Администрацията на Тръмп вече предприема стъпки, за да се предпази от разследване. Правният отдел на Белия дом е инструктирал как най-добре да се направи подготовка за контрола от страна на Конгреса. Междувременно Службата за правни консултации към Министерството на правосъдието е изразила становището, че личният адвокат на Тръмп може да избегне въпросите на Конгреса, като се позове на изпълнителна привилегия. Министерството на правосъдието също така е изтъкнало, че Законът за президентските архиви, който изисква съхраняването на президентските документи, е неконституционен.

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Тези ходове могат да бъдат оспорени в съда, но биха могли да застрашат възможността на демократите да разпитват външните съветници на Тръмп или да получат достъп до документи.

Меморандумът за изпълнителната привилегия пък е „най-ясният признак, че администрацията смята, че ще загуби поне Камарата на представителите“, казва Дейв Рапало, бивш директор на екипа на демократите в Комисията по надзор на Камарата на представителите и професор в Юридическия факултет на Джорджтаун.

Демократите отхвърлят опасенията, че могат да бъдат критикувани за това, че се фокусират повече върху преследването на Тръмп, отколкото върху законодателната дейност - те твърдят, че могат да правят и двете едновременно. Признават все пак, че трябва да внимават да не повдигат очакванията на обществеността над това, което разследванията им могат да постигнат.