Американският президент Доналд Тръмп едностранно е изменил съвместно изявление за войната в Украйна с генералния секретар на НАТО Марк Рюте след срещата им във Флорида точно преди Деня на благодарността. Тръмп е добавил Украйна редом с Русия в частта на изявлението, в която се говори против разширяване на войната, съобщава Politico. Първоначалното изявление се отнасяше само до Русия - по инициатива на Рюте. То се съсредоточавало върху това "Русия да избягва всякакви действия, които умишлено или неволно разширяват войната, както и важността от постигане на мирно разрешаване на войната възможно най-бързо". Обаче като публикува изявлението в профила си в своята социална мрежа Truth Social, президентът на САЩ добави до името на Русия и това на Украйна.

Изглежда инициативата на Тръмп е заради успешните украински удари с морски дронове по два руски кораба в Бенгази, Либия, както и в Балтийско море - ОЩЕ:

Точно в тон, с който си представя, че ще убеди Путин, Тръмп каза публично, че руският диктатор иска край на войната, обаче трябвали двама за танц. И веднага уточнение, че "и другата страна иска да види край". Въпросът винаги обаче е бил при какви условия, това непрекъснато го повтаря и украинският президент Володимир Зеленски - не на мир изцяло за сметка на Украйна. А Тръмп се похвали как бил наложил "огромни мита и такси на Русия", бил много строг с нея. Как е било така, като спря Закона "Греъм" за адските санкции срещу Русия си знае само президентът на САЩ в неговите фантазии. Колкото до митата на Тръмп срещу Русия, спомен от 2025 година (кликнете активния линк върху думите и прочете) - никакви нови, когато налагаше мита на кого ли не - ОЩЕ: Ако няма приемлив мир за Украйна до края на 2026, Зеленски ще има две големи искания от новия Конгрес на САЩ

Trump on Ukraine: I think Putin would like to see the war end. I believe that. And it takes two to tango. https://t.co/NlyKw5Gg0o — Clash Report (@clashreport) November 26, 2026

Trump on Russia: I'm the one that put tremendous taxes and sanctions on Russia. I've been very tough on Russia. https://t.co/AktzDmeZFp — Clash Report (@clashreport) November 26, 2026

Не само войната в Украйна

Абсурдните едни и същи клишета на Тръмп не са само за Украйна, но и по други важни теми. За Дженсън Хуанг, върнатия обратно главен изпълнителен директор на Nvidia, американският президент коментира, че имал информация, че Хуанг не е риск от гледна точка Китай да пробие през него за шпионаж. И не уточни каква информация, след като американското правосъдно министерство официално каза, че не е имало всеобхватно разследване:

Q: How can you be sure Jensen Huang is not a security threat when the DOJ says there's been no proper investigation? Trump: Based on information, I think he's absolutely fine. Q: What information is that? Trump: The information I have, which is a lot of information. https://t.co/UXqt5WVIWA — Clash Report (@clashreport) November 27, 2026

А за Иран - пак едно и също. Русия давала информация за военни действия на Иран, отговорът: "И ние давам информация, много повече от тях". "Ще е хубаво да имаме споразумение с Иран, но бензинът поевтинява много". "Ако искахме да направим нещо, щяхме да ударим планината Пикакс, но не сме видели никаква истинска активност (счита се, че това е едно от местата, където Иран възражда ядрената си програма). Можем да го кажем, защото те нищо не могат да направят (да ни спрат)":

Trump on Russia and Iran: They like to say, "Oh, Russia is giving information." Well, we give information too. More than they do. https://t.co/vUpboIiMZK — Clash Report (@clashreport) November 26, 2026

Trump on Iran: It would be nice if they made a deal. I personally don't think—you know, right now, gasoline is coming way down. https://t.co/bkqn7Xu9Mt — Clash Report (@clashreport) November 27, 2026

Trump on Iran: If we did anything, we would hit Pickaxe Mountain. We can tell them that because they can't do anything about it. But we haven't seen any real activity there. https://t.co/lQ4Hy3rOFp — Clash Report (@clashreport) November 27, 2026