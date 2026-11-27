Мощна буря с проливни дъждове и ураганни ветрове удари източното крайбрежие на САЩ навръх Деня на благодарността. Над 960 000 домакинства и бизнеси са без електричество. Стихията принуди легендарният парад на „Мейсис“ (Macy’s) да бъде отложен за първи път в 100-годишната му история. Юбилейното стотно издание на шествието се премества за събота (28 ноември), след като организаторите прецениха, че силните пориви на вятъра крият сериозен риск гигантските надуваеми фигури да се блъснат в небостъргачите или да ранят зрители по улиците на Манхатън.

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Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани призова жителите да останат по домовете си и да избягват наводнените улици с думите, че "няма дестинация, която да струва повече от безопасността ви".

Ветровете със скорост над 110 км/ч нанесоха щети по инфраструктурата, затвориха ключови мостове и крайбрежни магистрали, а в крайбрежните градове на Ню Джърси като Атлантик Сити и Уайлдууд морската вода наводни улици и железопътни линии.

Празничните пътувания на милиони американци също бяха тежко засегнати, след като в страната бяха отменени над 400 полета, а близо 1900 закъсняха. Най-сериозни смущения отчетоха летищата в района на Ню Йорк, Бостън, Филаделфия и Вашингтон, което принуди водещите авиокомпании да отменят таксите за промяна на билетите.

💨 Massive storm slammed New York — nearly 1 million people without power across the eastern US Torrential rain + hurricane-force winds flooded streets and subway stations. Flights canceled and delayed nationwide. It also wrecked Thanksgiving plans. The 100th Macy’s Thanksgiving Day Parade in NYC was postponed for the first time in history because of the weather. Rescheduled for Saturday, Nov 28. Nature said “not today.” — NEXTA (@nexta_tv) November 27, 2026