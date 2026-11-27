Американски сенатори, участващи в Международния форум в Халифакс, увериха партньорите и съюзниците на Америка, че Конгресът скоро ще има по-голямо влияние върху външната политика на САЩ. Това съобщи The Washington Post, позовавайки се на сенатор Анди Ким. Той беше част от двупартийна делегация, присъстваща на форума. Журналистите отбелязаха, че по време на интервюта и дискусии в панели много от участниците във форума са изразили оптимизъм, че законодателите ще успеят да възстановят баланса след две години на натиск върху приятелски настроените правителства от страна на Тръмп.

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„През януари демократите ще получат пълен контрол над Капитолийския хълм. Те обещават да използват своите надзорни и разходни правомощия, за да ограничат злоупотребите с власт от страна на президента. Някои законодатели и дипломати обаче са предпазливи относно способността си да го направят“, се казва в статията.

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Демократите признават, че влиянието им ще бъде ограничено. Те обаче казват, че подходът на законодателите към последните две години от президентството на Тръмп ще бъде коренно различен. „Може да не успеем да променим поведението на Тръмп. Но като Конгрес можем да бъдем много по-силни и настоятелни относно това как ценим съюзите“, каза в интервю сенатор Тим Кейн, демократ от Вирджиния. Законодателите от двете партии вярват, че новият Конгрес може да утвърди отново влиянието си на двупартийна основа.

Ограничения за финансиране на Пентагона

Журналисти съобщават, че законодателите вече преговарят за намаляване на войната с Иран в замяна на финансиране от Пентагона. Споразумението може да ограничи разходите за отбранителни оръжия и да намали искания от администрацията на Тръмп бюджет за отбрана от 1,5 трилиона долара.

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Те може също така да намалят предложеното от администрацията на Тръмп финансиране за кампанията ѝ срещу наркотрафикантите в Латинска Америка. Сенатор Майк Раундс от Южна Дакота, единственият републиканец, присъствал на Халифакс, заяви, че е готов да ограничи широкото използване на тарифи от Тръмп и да търгува с увеличените разходи за отбрана в полза на някои приоритети на демократите.