С коктейли "Молотов": Подпалиха автомобили Тесла в Лас Вегас (ВИДЕО)

Няколко коли Tesla бяха запалени в Лас Вегас, стана ясно от публикации в социалните мрежи. Според полицията заподозреният е използвал коктейли "Молотов" и е изстрелял три патрона по превозните средства в сервизен център на Tesla рано сутринта във вторник. Той все още е на свобода, според полицейското управление. Нападателят, за когото полицията твърди, че е бил облечен изцяло в черно, е обвинен в повреда на най-малко пет автомобила Tesla. Думата "съпротива" е била изписана на вратата на автокъщата, твърди полицията.

„Това беше целенасочена атака срещу съоръжение на Tesla“, каза помощник-шериф Дори Корен на брифинг за пресата във вторник. Още: Нови палежи днес на автомобили Tesla в Берлин

Инцидентът се разследва и от съвместната работна група за борба с тероризма на ФБР. Агентите са на място от рано сутринта във вторник, според специалния отговорен агент на ФБР Спенсър Еванс.

Той заяви, че макар да е твърде рано да се нарече инцидентът терористичен акт, има „някои от отличителните белези“ и „потенциална политическа програма“.

Атаките срещу автомобили от марката се засилват, като те са от различен характер. Само преди дни паркирани през дилърски център във Франция коли бяха запалени, като 4 от тях изгоряха напълно.Този инцидент беше последван от други – крадци нахлуха на паркинг склад на Amazon в Тексас, пълен с коли на Tesla. Още: Атаките срещу коли и дилъри на Tesla се засилват

В резултат на това дванадесет Tesla Model Y и Model 3 са останали без гуми (общо 44 на брой), като това означава сериозни щети за собственика. Сметките показват, че 19-цолово колело за Model Y или Model 3 струва около 350 долара в САЩ, което носи печалбата до около 16 000 долара. И някои от автомобилите са били на 20 цола.

