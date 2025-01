Само Буш държа за ръка жена си: Бившите президенти пристигнаха на церемонията на Тръмп (ВИДЕО)

Бившите президенти на САЩ пристигнаха в Конгреса за инаугурацията на новоизбрания президент Доналд Тръмп. Само Джордж Буш държа за ръка съпругата си Лора, показаха камерите.

Семейство Бил и Хилъри Клинтън вървяха по церемониалната пътека на почетно разстояние един от друг, а Барак Обама дойде сам. Преди дни от офиса на Мишел Обама съобщиха, че тя няма да присъства на церемонията.

Барак Обама беше приветстван от присъстващите с аплодисменти.

When the clock strikes noon Monday, the office of the presidency will be transferred from the 46th president to the 47th, as President-elect Donald Trump is sworn in as commander-in-chief.



