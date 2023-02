САЩ и Канада свалиха нов мистериозен летящ обект (ВИДЕО)

Канадски и американски самолети са били задействани, за да проследят обекта, който според Трюдо е бил свален от американски изтребител F-22 - с ракета AIM 9X.

Това е третият обект, свален над Северна Америка през последната седмица. Миналия уикенд американските военни унищожиха китайски балон, за който твърдят, че е разузнавателен, а Пекин отрича. А в петък край Аляска беше свален неуточнен обект с размерите на малък автомобил.

В събота Трюдо потвърди, че е издал заповедта и е разговарял с президента на САЩ Джо Байдън. "Сега канадските сили ще възстановят и анализират останките на обекта", написа той в Twitter.

Последният свален неуточнен обект е прелетял над централната част на Юкон на височина около 12 000 м и е бил прехванат в събота около 15:41 ч. местно време, заяви пред репортери министърът на отбраната Анита Ананд. Тя го описа като "малък" и "цилиндричен", но каза и че все още се полагат усилия, за да се открият повече подробности.

Ананд заяви, че обектът е свален "на около 100 мили" от границата със САЩ. Добави, че е представлявал "основателна заплаха за гражданската авиация".

Прессекретарят на Пентагона Пат Райдър добави, че ФБР ще "работи в тясно сътрудничество" с канадската полиция.

Междувременно губернаторът на Монтана все още вярва, че над въздушното пространство на щата е прелетял "обект", въпреки че NORAD твърди, че това е просто "аномалия" и не са открити никакви обекти.

⚡️Picture reportedly showing the UFO the US was monitoring over Havre, Montana.



Photo credits: @EclecticHero pic.twitter.com/J8ct1bpDVG