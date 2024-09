САЩ настояват за дипломация след ударите на Израел по Ливан (ВИДЕО)

През последните няколко часа израелски изтребители са обстрелвали цели на "Хизбула" в Южен Ливан и са поразили стотици ракетни установки, които са били в непосредствена готовност за атаки към територията на Израел, предаде БТА.

Още: Израел започна масирана въздушна атака срещу Ливан минути преди обявената реч на лидера на "Хизбула" (ВИДЕА)

An unusual and widespread wave of airstrikes by the #IDF now throughout southern #Lebanon, in a large number of areas and targets, #Hezbollah targets are now being attacked non-stop.

The strikes in:

Deer Cannon

Zabkin

Al-Mansoori

Al-Katzir

Wadi al-Azia

Cabriha

from a chariot

and… https://t.co/2YDzUIfRjW pic.twitter.com/G5qH3xF85t — Ori Miller🇮🇱 (@orielishamiller) September 19, 2024

ЦАХАЛ ще продължи да се бори срещу "Хизбула"

Военните казаха, че от снощи следобед изтребителите им са поразили около 100 ракетни установки, способни да изстрелят общо около 1000 ракети.

"ЦАХАЛ (Израелските сили за отбрана) ще продължат да действат, за да ограничат инфраструктурата и способностите на терористичната организация "Хизбула" с цел защита на държавата Израел", се казва в изявление на въоръжените сили.

В социалните мрежи има видеокадри, показващи взривове, за които се твърди, че са вторични - т.е. взривяващи се оръжия и боеприпаси:

#BREAKING: These videos show secondary explosions after airstrikes of #Israel Air Force against #Hezbollah terrorist organization all around #Lebanon tonight! These clearly prove that #IDF has targeted ammunition and weapon storage sites of these terrorists tonight! pic.twitter.com/to0IOhpqvG — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) September 19, 2024

САЩ са обезпокоени от нова война

Междувременно Белият дом заяви, че дипломатическо решение е постижимо и спешно необходимо, а Великобритания призова за незабавно прекратяване на огъня между Израел и "Хизбула". САЩ "се страхуват и са обезпокоени от потенциална ескалация", заяви говорителката на Белия дом Карин Жан-Пиер.

Израел във вторник предупредил министъра на отбраната на САЩ Лойд Остин в телефонен разговор, че в Ливан ще бъде проведена военна операция, но не дал никакви подробности за нея, заявиха американски официални представители. Официалните представители подчертаха, че САЩ не са играли никаква роля в нападенията, при които избухнаха комуникационни устройства и заявиха, че били изненадани от спецификата на операциите.

The Israeli army said it attacked about 30 Hezbollah-ready launchers and infrastructure in southern Lebanon. pic.twitter.com/OKRcJ4q1BH — NEXTA (@nexta_tv) September 19, 2024

Още: Нетаняху има "картбланш" за офанзива в Ливан? Индикациите се трупат една след друга