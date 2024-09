Израел започна масирана въздушна атака срещу Ливан минути преди обявената реч на лидера на "Хизбула" (ВИДЕА)

Израелските отбранителни сили ЦАХАЛ предприеха голяма офанзива в Ливан преди броени минути. Това съобщи Яир Алтман, военният кореспондент на израелския "Канал 14".

Мощните експлозии разтърсват редица населени места, включително Дир Канун, Кабриха, Мансури и др.

Интересното е, че въздушната операция срещу Южен Ливан започна буквално броени минути преди предварително обявената реч на лидера на групировката "Хизбула" Хасан Насрала, която трябваше да започне точно в 17:00 часа.

В социалните мрежи вече се появиха съобщения за началото на "Третата израелско-ливанска война".

В същия дух бе и изявлението на Насрала, който се включи с видеообръщение и нарече случващото се "обявяване на война" от страна на Израел.

От пресслужбата на ЦАХАЛ заявиха, че са ударили цели на "Хизбула". На свой ред началникът на Генералния щаб на израелската армия обяви, че е одобрил плановете за операция на границата с Ливан.

Припомняме, че през последните два дни експлозии имаше в цял Ливан. На 17 септември в различни части на страната масово гръмнаха пейджъри на бойци на групировката, а на 18 се взривиха едновременно и различни други устройства, включително уоки-токита. По последни данни 25 са загиналите при експлозиите, около 200 души са в критично състояние, а близо 3000 са с различни наранявания. Общо за двата дни са били взривени над 5000 различни устройства. Още: Стана известно как е било организирано взривяването на хилядите пейджъри на "Хизбула"

