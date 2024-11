САЩ, НАТО и Украйна в тясна координация за повече оръжие преди идването на Тръмп

Администрацията на Джо Байдън планира да увеличи американската военна помощ за Украйна през последните месеци от мандата си, заяви държавният секретар на САЩ Антъни Блинкен в Брюксел на 13 ноември: Официално: Оръжие за милиарди от САЩ за Украйна, независимо от победата на Тръмп.

Той се срещна с няколко официални лица, включително с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

Блинкен заяви, че отиващата си администрация ще „продължи да укрепва всичко, което правим за Украйна“, за да гарантира, че тя ще може или да се бори ефективно през следващата година, или да преговаря за мир с Русия от позицията на силата.

Спешното пътуване на топ дипломата на Байдън идва на фона на засилената загриженост за бъдещата подкрепа за Украйна след изборната победа на Доналд Тръмп и политическата криза в Германия, които пораждат несигурност в ключов момент от войната, подпалена от Русия: След разпадане на коалицията: Германия планира предсрочни избори на 23 февруари.

„Президентът Байдън напълно възнамерява да използва всеки оставащ ден, за да укрепи още повече този съюз“, добави Блинкен.

Той отправи и строго предупреждение относно разполагането на войски от Северна Корея в подкрепа на руските сили в Курска област. Според него това „изисква и ще получи твърд отговор“.

Според него има нарастваща „неделимост на сигурността между евроатлантическия, индо-тихоокеанския и близкоизточния театър“. Блинкен призова съюзниците да се стремят към още по-тясно сътрудничество, цитиран от Reuters.

В оставащите само няколко месеца администрацията на Байдън планира да ускори вече отпуснатото финансиране за военна подкрепа на Украйна в размер на над 6 млрд. долара.

Украйна получи и безвъзмездна помощ от САЩ в размер на 1,35 млрд. долара в подкрепа на хуманитарни и социални програми, съобщи днес премиерът Денис Шмигал.

Междувременно Блинкен планира и срещи с украински официални лица. В Брюксел започна срещата му с външния министър Андрий Сибиха.

