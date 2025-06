Тотален двойкаджия: Министърът на отбраната на Тръмп не знае елементарни военни факти (ВИДЕО)

"Колко (военни) кораба се очаква да построи Китай до 2030 година?". Този въпрос, а и още два подобни, чиито отговори един министър на отбраната трябва да знае дори да го бутнат насън, се оказаха енигма за американския министър на отбраната Пийт Хегсет. Припомняме, че той зае поста след доста сериозен скандал и на косъм, а отделно изрече знакови думи, показващи слабост пред лицето на огромни предизвикателства за САЩ:

На въпроса за китайските кораби Хегсет опита да се измъкне, че това е класифицирана информация и броят на корабите расте, но беше лошо засечен - информацията е декласифицирана и верният отговор е 435 кораба. "Нека ви помогна", каза преди това питащият на Хегсет.

Позорът обаче тепърва се разгърна - оказа се, че Хегсет си няма идея кой е коридорът, свързващ Полша и Литва от юг на север и разделящ руският анклав Калининград от Беларус от запад на изток. Коридорът е едва 65 километра широк и вече излязоха куп анализи, че е най-уязвимата точка за защита на източния фланг на НАТО при руска агресия. Само че Хегсет дори не знае за него

И още по-зле - военният министър всъщност не знае и името на Калининград, нито къде точно се намира. "Явно си играем на въпроси и отговори" - жалкият му опит да скрие некомпетентността си

