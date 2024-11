САЩ обвиниха иранец в заговор за убийството на Тръмп

Съединените щати повдигнаха обвинения срещу мъж от ирански произход във връзка с предполагаем заговор, поръчан от елитния Корпус на стражите на иранската революция (КСИР) за убийството на новоизбрания президент Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

Правосъдното министерство на САЩ публикува обвиненията, повдигнати във връзка с ирански заговор за убийството на новоизбрания президент Доналд Тръмп, организиран преди произведените тази седмица избори, съобщи Асошиейтед прес.

В обвинителния акт, внесен във Федералния съд в Манхатън, се твърди, че през септември тази година неназован представител на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция е инструктирал лице на име Фарджад Шакери да изготви план за наблюдение и ликвидиране на Тръмп.

Според документа Шакери е бил уведомен, че ако не може да начертае подобен план, тогава Иран ще отложи убийството на републиканеца, за когото Ислямската република е очаквала, че ще загуби изборите и че след това ще има възможност да го ликвидира по-лесно.

Още: WSJ: Доналд Тръмп ще удари иранския петрол с тежки санкции

Шакери е заявил пред ФБР, че не е възнамерявал да предложи план за убийството на Тръмп в рамките на поставения му седемдневен срок, пише БТА.

Обвиненията в заговор бяха повдигнати само няколко дни след като Тръмп победи съперничката си от Демократическата партия Камала Харис на президентските избори. По думите на американски официални лица случаят отразява продължаващите усилия на Иран да атакува представители на правителството на САЩ на американска почва, включително и новоизбрания президент, отбелязва АП.

‼️ BREAKING: Iran was plotting to assassinate Trump



The US has formally indicted an Iranian agent who was tasked with leading a network of criminal accomplices to assassinate Trump on Iran's orders.



“The Department of Justice has indicted an agent of the Iranian regime who was… pic.twitter.com/MmsjsYzWbP