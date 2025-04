САЩ отново отказаха да осъдят руската агресия в резолюция на ООН

На 16 април Общото събрание на ООН подкрепи проекторезолюция, в която се споменава руската агресия срещу Украйна. Въпреки това Съединените американски щати, заедно с Русия и Беларус, гласуваха против документа. Става въпрос за резолюцията „Сътрудничество между ООН и регионални и други организации: сътрудничество между ООН и Съвета на Европа“. Няколко пъти в нея се споменава руската агресия срещу Украйна.

Още: ООН отхвърли идеята на Путин за временна администрация в Украйна

Също така се посочва, че Европа е изправена пред безпрецедентни предизвикателства „след агресията на Руската федерация срещу Украйна, а преди това и срещу Грузия“. Резолюцията включваше и препратки към текущата работа по създаването на специален трибунал за престъплението агресия срещу Украйна.

По време на гласуването представителите на САЩ се противопоставиха, заявявайки, че формулировките в резолюцията не допринасят за напредъка към мира. Руските дипломати нарекоха формулировката неприемлива.

Още: Тръмп спира финансирането на миротворчески мисии на ООН

Общо само девет държави гласуваха против резолюцията: Съединените щати, Русия, Беларус, Северна Корея, Еритрея, Мали, Нигер, Судан и Никарагуа.

"За" бяха 105 страни, включително България. Тридесет и три държави членки на Общото събрание на ООН се въздържаха.

The U.S. opposed a UN resolution condemning Russian aggression against Ukraine, claiming it "doesn’t help achieve peace."



Let’s be clear: this has nothing to do with achieving peace — it’s about excusing Russian war crimes and undermining Ukrainian sovereignty.



Probably an… pic.twitter.com/kp28fceA9E