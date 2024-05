Сблъсък между влак и автобус в Перу, има загинали и десетки ранени (СНИМКИ)

ОЩЕ: Автобусна катастрофа в Перу, десетки са загинали



Автобусът е пътувал от Лима за Уанкайо, на около 300 км на изток. Инцидентът е станалв град Ороя в департамента Хунин, в централните планини на Перу.

Причината за катастрофата се разследва.

Според полицията, цитирана от местни медии, вината за трагедията може да е на шофьора на автобуса. Изглежда, че той се е опитал да пресече железопътната линия точно преди влака.

🚨🇵🇪 TRAGIC BUS AND CARGO TRAIN COLLISION IN PERU: 4 DEAD, 30+ INJURED



The crash occurred on Sunday around 4 AM in La Oroya, 110 miles east of Lima.



The bus was en route from Lima to Huancayo and was found overturned on the Central Highway.



