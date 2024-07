Счетоводна грешка носи още 2 млрд. долара от САЩ за украинската армия (СНИМКИ)

Поради счетоводна грешка Пентагонът откри допълнителни 2 млрд. долара за помощ на украинските въоръжени сили.

Проблемът е свързан с използване на разходите за подмяна вместо първоначалната покупна цена и амортизацията на отбранителните продукти. Става въпрос за боеприпаси, ракети и друго оборудване, изпратено на Украйна, става ясно от доклад на американското правителство от четвъртък, 25 юли.

Министерството на отбраната на САЩ се сблъсква с тези проблеми заради неясни счетоводни дефиниции. През лятото на 2023 г. Пентагонът заяви, че служителите му са използвали термина „възстановителна стойност“ вместо „амортизирана стойност“, за да представят в табличен вид материалите, изпратени на Украйна. Грешката на стойност 6,2 млрд. долара тогава създаде предпоставки за пращането на още помощ към Киев.

