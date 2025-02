Счупи се самолета, с който Марко Рубио пътува към Мюнхен

Самолетът, с който държавният секретар на САЩ Марко Рубио пътува от Вашингтон към Мюнхен, се върна обратно в САЩ заради техническа неизправност, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Рубио ще продължи пътуването си към Германия и Близкия изток с друг самолет, каза говорител на Държавния департамент на САЩ. От 13 до 18 февруари Рубио ще посети Германия, Израел, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства (ОАЕ). Държавният секретар ще присъства в Мюнхен за годишната конференция по сигурността, на която ще обсъди с международните партньори редица приоритети на САЩ. В Мюнхен той ще участва и в срещата на външните министри от Г-7.

