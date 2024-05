Силни бури взеха жертви в Тексас (ВИДЕА)

Бурите изпочупиха прозорци на високи сгради, повалиха дървета и оставиха без електричество близо 900 000 домакинства, служби и магазини в района на Хюстън, след като югоизточната част на Тексас бе връхлетяна от такава стихия за втори път този месец.

Предупреждения за внезапни наводнения и силни гръмотевични бури бяха издадени вчера за множество окръзи, като за вечерта се очакваха възможни разрушителни ветрове и дори торнада, както съобщи Националната метеорологична служба в Хюстън.

