След 53 г. в затвора: Освободиха последователка на Чарлз Менсън, осъдена доживот за двойно убийство

Заедно с други последователи на Чарлз Менсън, Ван Хутен бе обвинена и осъдена за бруталните убийства от 1969 г. на Лено ЛаБианка и съпругата му Розмари. Лесли ван Хутен излежа присъдата си в женски затвор в Калифорния. "Чувствам се удовлетворен", каза пред медиите Рич Пфайфър - адвокат на бившата затворничка, която сега е настанена в специализирано заведение. Според него тя няма да стои там много време, тъй като е напълно готова да се върне към нормалния живот. "Тя придоби компютърни умения заради работата, която вършеше в затвора. Ван Хутен придоби и магистърска степен. Много е умна и има подкрепата на своето семейство и приятелите си. Ще се справи.", каза още адвокатът ѝ, цитиран от People.

Leslie Van Houten, a former follower of Charles Manson, was released on parole, 52 years after her conviction for her role in a grisly double murder https://t.co/ehy2UpH2HP

"Може да избира от няколко места, на които да живее. Получила е предложения от различни хора, които я канят в домовете си. Има и предложения за работа.", допълва Пфайфър. "Тя е много добра в това да помага на хората да се рехабилитират. Беше като учител в затвора и помогна на много затворнички да завършат колеж."

Leslie Van Houten was a member of the Manson family cult, which murdered Leno and Rosemary LaBianca in their own home and smeared their blood on the walls, referring to what was thought to be a race war https://t.co/NpIjx1Cy1x