След силно земетресение кадри показват реакцията на слоновете в зоопарк (ВИДЕО)

Земетресение с магнитуд 5,2 разтърси Южна Калифорния в понеделник, сочат данните на Геоложката служба на САЩ. Епицентърът на труса е бил в окръг Сан Диего, но е било усетено чак на север до Лос Анджелис, на 193 километра разстояние. Земетресението не е причинило наранявания или големи щети, но е изплашило слоновете от местния зоопарк.

A M5.2 earthquake shook near Julian, CA at 10:08am. Don’t forget to drop, cover and hold on when shaking starts. Cal OES is coordinating with local partners to assess impacts. Visit https://t.co/gAgVUzlK8l to learn about #MyShake and get early warning of an earthquake. pic.twitter.com/WVNrbLlE9p

Видеозапис от сафари парка в зоологическата градина в Сан Диего показва как стадо африкански слонове се скупчва около малките си, за да ги защити по време на силното земетресение.

Още: Силно земетресение в Таджикистан

На кадрите се вижда, че докато земята се разтриса първоначално пет африкански слона се разбягват напосоки, а след това по-възрастните Ндлула, Умнгани, Хоси се връщат и обграждат двете 7-годишни малки Зули и Мкая, за да ги защитят от всякакви възможни заплахи. Те остават така сгушени няколко минути, карто по-възрастните слонове остават нащрек, готови да атакуват опасността – дори след като трусовете спират.

След като са застанали в кръг, „те някак си замръзнаха, докато събираха информация за това къде е опасността“, казва Минди Олбрайт, работеща в зоопарка в Сан Диего. Слоновете са високоинтелигентни и социални животни, които имат способността да усещат звукови вълни (вибрации) чрез краката си. Когато усетят заплаха, те често се събират в кръг, като обикновено малките са струпани в центъра, а възрастните са обърнати навън, за да защитят групата.

Stronger together 🐘



Elephants have the unique ability to feel sounds through their feet and formed an "alert circle" during the 5.2 magnitude earthquake that shook Southern California this morning. This behavior is a natural response to perceived threats to protect the herd. pic.twitter.com/LqavOKHt6k