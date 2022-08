Служител на Пентагона твърди, че в Украйна са загинали и ранени между 70 000 и 80 000 руски войници

„Мисля, че е допустимо да се предположи, че руснаците вероятно са дали 70 или 80 000 жертви за по-малко от шест месеца. Това е сбор от убити и ранени по време на сражения, този брой може да е малко по-нисък, малко по-висок, но мисля, че картината е такава“, каза Кал.

Според него броят на жертвите от руските сили е „забележителен“, като се има предвид, че Русия „не е постигнала нито една от целите на Владимир Путин“, откакто нахлу в Украйна в края на февруари.

„Украинският морал и воля за битка са неоспорими и мисля, че са много по-високи от тази на руската страна и това дава значително предимство на украинците“, добави Кал.

Междувременно Пентагона обяви военна помощ от още 1 млрд. долара за Украйна. Тя включва 75 000 снаряда 155 милиметров калибър, неуточнен брой ракети са системите HIMARS, 1000 противотанкови ракетни устройства Javelin.

