Русия отрича руски генерал да е наредил миниране и взривяване на АЕЦ "Запорожие"

Руското военно министерство категорично отрече, че е имало изявление на руски генерал за готовност да бъде взривена най-голямата АЕЦ в Европа – Запорожката.

Според разпространена на много места информация, включително от украинския енергиен оператор "Енергоатом", генерал-майор Валерий Василиев казал следното на подчинените си: "Както знаете, минирахме всички важни обекти на Запорожката атомна централа. И ние не крием това от врага. Предупредихме ги. Врагът знае, че станцията ще бъде или руска, или ничия. Готови сме за последствията от тази стъпка. И вие, воини за освобождение, трябва да разберете, че нямаме втори път пред себе си. И ако има най-строга заповед - трябва да я изпълним с чест!"

Руското военно министерство обаче определя това като фалшиви новини. Според официално съобщение на ведомството в Телеграм, Василиев не е командир на въпросните руски части – такъв е генерал-лейтенант Игор Кирилов. Освен това, Василиев в момента е в Узбекистан, а не в Украйна и още по-малко в района на АЕЦ "Запорожие", твърди руското военно министерство. То е категорично, че от страна на Украйна имало "информационен тероризъм" и че украинската армия "регулярно" обстрелва АЕЦ "Запорожие”.

В дневния доклад на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната коментира, че новината за казаното от Василиев тръгнала от група в руския еквивалент на Facebook – ВКонтакте. Администратор на групата е новинарското издание "Лента Новости Запорожие". Самата медия обаче казва, че публикуваният скрийншот с предполагаемите думи на генерал Василиев бил фалшив. За Института за изучаване на войната информационните данни са недостоверни.

Институтът за изучаване на войната обаче изказва предположение, че е много вероятно да има необезопасено съхраняване на боеприпаси от страна на руските военни, които окупират АЕЦ "Запорожие"” и може да има поставяне на експлозиви (мини) в района. Има геолокализирани кадри, показващи движението на руски военни в АЕЦ-а, както и изграждане на окопи от страна на руснаците. От юли насам руснаците обстрелват град Никопол и вероятно много от обстрелите са извършени точно от АЕЦ "Запорожие". Самите руснаци казват, че от вчера, 8 август, е повредена високоволтова линия от АЕЦ-а, по която се доставя ток за Запорожка и Херсонска област. Това станало заради украински обстрел. Намалена е мощността на работа на V-ти и VI-ти блок на ядрената централа.

More Russian military equipment is being set-up at the #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant in Enerhodar, a new drone video shows. Here's small thread with geo-locations and recent @planet high-resolution satellite imagery showing new military positions and strike impacts🧵1/x https://t.co/BPJa88tbUN pic.twitter.com/YM1TB4fI5M — Wim Zwijnenburg (@wammezz) August 8, 2022

According to the Ukrainian government, Russia also set up heavy weaponry around the NPP, and @planet imagery shows some of the possible locations west and east of the power plant. Here we see newly dug trenches and possible firing positions 6/x pic.twitter.com/tM2Ul9yUQX — Wim Zwijnenburg (@wammezz) August 8, 2022

Друга важна новина от Запорожка област е съобщение от Евгений Балицки – назначеният от руснаците областен управител. Той съобщи в Телеграм, че движението "Заедно сме с Русия" приело декларация да се работи за референдум Запорожката област да се присъедини към Русия и съответно е издал заповед за това. С други думи, подготовката за псевдореферендуми в окупираните от руснаците украински територии продължава. Въпреки това говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отрича, че всичко това е дело на руснаците – било воля на местните жители.

Военните действия в Украйна

Съгласно сутрешния доклад на Генералния щаб на украинската армия руснаците са успели да пренесат военните действия в населени части на Авдеевка и Маринка, а още на 7 август стана ясно, че руски части атакуват центъра на Писки. Авдеевка е силно укрепена украинска позиция в тила на град Донецк и украинската информация подсказва, че руснаците имат известен успех там. При Краснохоривка обаче – друга важна за окончателното превземане на Авдеевка позиция, руснаците са били отблъснати.

В Донецка област големи промени няма. Там най-важното направление във военните действия си остава Бахмут. Украинците твърдят, че руснаците са отблъснати при Ивано-Дариевка и на още четири позиции, като руските части остават на 10-15 километра от Бахмут и явно опитват да установят контрол върху магистрала Т0513, но дотук без успех. Според британското разузнаване, за 30 дни руските части са напреднали с 10 километра към Бахмут и това е най-големият им успех след превземането на Лисичанск. Към Северск руското настъпление също е спряно – при Верхнокамянск и още четири селца. Чеченският лидер Рамзан Кадиров обаче твърди, че е бил превзет заводът "Кнауф" в Соледар, а руското военно министерство се похвали с унищожена установка HIMARS – по руски сметки това е 7-та такава установка, но без да има някакви кадри от унищожението извън стрелящи нанякъде установки. Колко може да се вярва на руснаците си припомнете в този материал: ВИДЕО: Украйна се подигра на Русия заради HIMARS, руснаци изглежда са се самовзривили при разтоварване на боеприпаси. Към Славянск няма успешна руска атака – украинците казват за пореден руски провал при Богородично, нито има дори опит за атака от Изюм към Харковска област. Руснаците обаче продължават с артилерийския обстрел по цялата фронтова линия в Донецка област. А руският военен блогър и журналист Евгений Поддубни предупреждава в Телеграм, че в Харковска област украинската армия формира нови части и може да се стигне до ситуация на украинска контраофанзива едновременно в Херсонска и Харковска области.

В Херсонска област продължава руският обстрел на Николаев, Одеса и Днепропетровск – с крилати ракети. Сега обаче руснаците са съсредоточили артилерийския си огън към предградия на Николаев. Администрацията в Одеса съобщи за 4 свалени руски ракети "Калибър", изстреляни от Черно море. Четирите струват около 26 млн. долара.

Заради точните украински удари, предимно с HIMARS, руснаците няма да отворят Антоновския мост на 10 август, както бяха казали. През последните два дни украинците удариха руски оръжейни складове и командни позиции в Мелитопол и в Чаривне, както и обстреляха успешно Антоновския мост и моста при язовира на Нова Каховка. Тези два моста са де факто най-важните и единствени сухопътни артерии, по които руската армия може да прави оръжейни доставки и да бъдат докарвани нови войници през река Днепър.

Consequences of last night's strikes on the Antonovsky Bridge. pic.twitter.com/wCAMdtfCfR — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) August 8, 2022

Footage shows the successful work of the Armed Forces of Ukraine on the occupiers in the temporarily occupied Melitopol



The mayor of the city confirmed the work of our Armed Forces and stated that as of the evening of August 8, there were at least 10 powerful explosions pic.twitter.com/OggJ49j7lN — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) August 8, 2022